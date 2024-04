Líderes do G7 realizarão videoconferência neste domingo sobre ataque do Irã a Israel

A reunião foi convocada com urgência depois do Irã ter lançado um ataque noturno com mais de 200 drones e mísseis contra Israel, em resposta a um bombardeio contra o seu consulado em Damasco, no dia 1º de abril.

O ataque iraniano, sem precedentes, foi "frustrado", segundo o Exército israelense.

O Conselho de Segurança da ONU também planeja se reunir neste domingo para discutir o ataque, que levou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a condenar "uma grave escalada".

O presidente francês, Emmanuel Macron, condenou "nos termos mais fortes possíveis o ataque sem precedentes lançado pelo Irã contra Israel" e apelou à "contenção" das partes envolvidas, segundo uma mensagem publicada neste domingo na rede social X.

A chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, também condenou a agressão e expressou a sua "grande preocupação com uma maior desestabilização da região".

O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, alertou para o risco de "conflagração" na região, que poderia "cair no caos", segundo a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock.