Liverpool perde para o Crystal Palace (1-0) e se complica na luta pela Premier

O Liverpool sofreu em seu estádio sua terceira derrota da temporada no campeonato inglês, neste domingo (14), contra o Crystal Palace (1-0), um revés que reduz as chances dos 'Reds' de lutar pelo titulo da Premier League a seis dias do fim.

A equipe comandada por Jurgen Klopp ocupa o terceiro lugar com 71 pontos, dois a menos que o Manchester City (1º, 73 pontos), que é o atual líder enquanto espera o jogo do Arsenal (2º, 71 pontos) contra o Aston Villa, também neste domingo, em Londres.

"Faltou convicção à equipe em campo", resumiu o técnico Jurgen Klopp após o jogo em entrevista à BBC.