Mais de 30 anos de ataques atribuídos ao Irã contra alvos israelenses

O ataque de sábado do Irã contra Israel é o primeiro que a República Islâmica realiza diretamente contra o território israelense, embora ela seja acusada há mais de 30 anos de estar por trás de vários ataques em outros países contra seu arqui-inimigo regional.

- 2021: ataques no mar -

No dia 25 de fevereiro de 2021, o MV Helios Ray, um navio israelense que transportava veículos e fazia a rota entre a cidade saudita de Dammam e Singapura, foi afetado por uma explosão ao longo da costa do sultanato de Omã, de acordo com a empresa Dryad Global, especializada em segurança marítima.

Em 1º de março, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu acusou o Irã de estar por trás dessa explosão. O Irã rejeitou as acusações e enviou uma advertência a Israel.