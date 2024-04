No Haiti, grupos políticos e governo discordam sobre conselho de transição

Eles denunciaram "a introdução de modificações importantes que distorcem o projeto consensual de um Executivo bicéfalo apoiado pelo conselho presidencial de transição" e questionaram a validade do texto.

Em particular, exigem que o acordo político de 3 de abril, que detalha a missão e a organização do conselho de transição, bem como os nomes de seus membros, seja publicado no diário oficial.

Em seu decreto, o governo de saída mencionou a criação do conselho, mas não os nomes de seus membros.

Posteriormente, o Ministério da Comunicação pediu "às personalidades designadas pelos atores" que apresentassem às autoridades os documentos necessários para sua aprovação.

Isso atrasa o estabelecimento do conselho e pode sugerir que certos nomes podem ser rejeitados.

O primeiro-ministro Ariel Henry e seu governo devem facilitar a instalação "o mais rápido possível" do conselho presidencial de transição na forma e no conteúdo definidos no acordo político para uma transição pacífica e ordenada de 3 de abril de 2024", insistiram as nove formações.