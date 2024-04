Palestinos de Gaza céticos após ataque iraniano contra Israel

Walid al Kurdi teme que as tensões entre Israel e Irã "desviem a atenção" da situação catastrófica humanitária na Faixa de Gaza, que tem sido atacada e bombardeada incessantemente por Israel há mais de seis meses.

"Somos deslocados e não nos importamos com essas coisas", afirma este homem refugiado em Rafah, cidade no extremo sul do território palestino, referindo-se ao ataque com drones e mísseis realizado no sábado à noite pelo Irã contra o território israelense.

Como Walid al Kurdi, um milhão e meio de palestinos, na sua maioria deslocados pela guerra, estão amontoados em Rafah, onde Israel planeja lançar uma ofensiva terrestre apesar da preocupação internacional com as consequências de tal operação.