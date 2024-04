Papa lança 'apelo urgente' contra a 'espiral de violência' após ataque do Irã a Israel

O papa Francisco lançou, neste domingo (14), um "apelo urgente" contra "uma espiral de violência" que poderá "arrastar o Oriente Médio para um conflito ainda maior", após o ataque do Irã contra Israel.

"Faço um apelo urgente para cessar qualquer ação que possa alimentar uma espiral de violência que possa arrastar o Oriente Médio para um conflito ainda maior", declarou o sumo pontífice após a sua tradicional oração pública dominical na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Acompanho com orações e preocupação, mas também com dor, as notícias das últimas horas sobre o agravamento da situação em Israel devido à intervenção do Irã", disse aos fiéis da janela do palácio apostólico.