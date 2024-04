Turquia pede ao Irã para evitar 'nova escalada'

O Irã lançou o seu primeiro ataque direto com drones e mísseis contra Israel no sábado, marcando uma grande escalada do conflito entre os dois inimigos regionais e tendo como pano de fundo a guerra entre o Exército israelense e os combatentes do Hamas na Faixa de Gaza.

O ataque foi lançado em resposta a um bombardeio que destruiu o consulado iraniano em Damasco em 1º de abril, e pelo qual Teerã culpou Israel.

