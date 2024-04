Ucrânia anuncia reforço de suas defesas para impedir o avanço russo em direção a Chasiv Yar

O comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmou neste domingo (14) que as tropas que defendem a cidade de Chasiv Yar, no leste, receberam mais armas para travar o avanço do Exército russo, que busca controlar esta cidade estratégia.

"Foram tomadas medidas para reforçar significativamente as brigadas com munições, drones e equipamento de guerra eletrônica", escreveu Syrsky no Facebook.

O oficial militar havia afirmado na véspera que a situação tinha piorado "consideravelmente" na frente leste e que os soldados russos tinham intensificado a pressão para tentar conquistar Chasiv Yar.