Villarreal arranca empate na festa do Athletic Bilbao, campeão da Copa do Rei

As esperanças do Athletic Bilbao de se classificar para a próxima Liga dos Campeões sofreram um revés ao empatar com o Villarreal (1-1), neste domingo (14), pela 31ª rodada, numa tarde em que o time basco, que no último fim de semana se sagrou campeão da Copa do Rei, recebeu os aplausos dos torcedores e o 'corredor de honra' formado pelos jogadores da equipe adversária.

Um pênalti convertido por Dani Parejo nos acréscimos, quando o 'Submarino Amarelo' estava com um jogador a menos devido à expulsão de Santi Comesaña (46') estragou a festa em um San Mamés vestido de gala para receber seus heróis, campeões da Copa do Rei aconteceu no último sábado pela primeira vez após quarenta anos, depois de vencer o Mallorca nos pênaltis.

Ohian Sancet, que marcou um gol na final, abriu o placar para os anfitriões com um bom chute da parte exterior do pé direito de dentro da área (66'), mas um pênalti confirmado após uma revisão do VAR nos descontos e convertido por Dani Parejo decretou o empate (90+5). O Villarreal perdoou um chute de onze metros de Gerard Moreno aos 11 minutos de jogo.