Xabi Alonso, um estrategista que aprendeu com os melhores

Mas ele diz que sua primeira fonte de inspiração como treinador é seu pai, Periko, ex-jogador da seleção espanhola no início dos anos 80 (com 20 partidas com a camisa de 'La Furia'). Quando criança, Xabi o via se preparar para os jogos quando comandava o time reserva da Real Sociedad, no início dos anos 1990.

Foi precisamente no clube de San Sebastián que Xabi deu os primeiros passos no banco, também na segunda equipe, depois de ter treinado as categorias juvenis do Real Madrid.

"Xabi Alonso sempre foi um estrategista, em campo ele estava sempre no centro. Naquela época ele tinha essa visão. Ele também sabia como seus companheiros e adversários reagiam", lembrou em uma entrevista recente à AFP seu ex-companheiro de equipe no Bayern de Munique, Philipp Lahm, que pendurou as chuteiras ao mesmo tempo que ele.

- Uma parte de "intuição" -

Sem querer queimar etapas rápido demais, Xabi Alonso estudou então as ofertas que lhe foram apresentadas e finalmente optou pela do Leverkusen, que naquele momento ocupava a parte inferior da tabela da Bundesliga no início da temporada 2022-2023, usando um pouco de "intuição".

Aproveitando o que havia aprendido durante sua passagem pela Baviera, desde seu primeiro discurso ele se esforçou para falar alemão, como fez Guardiola quando chegou ao Bayern.