Aeroportos iranianos retomam atividades após ataque contra Israel

O Irã suspendeu as atividades nos aeroportos por precaução, depois de executar um ataque sem precedentes com drones e mísseis contra Israel no sábado à noite, em resposta ao bombardeio do consulado do Irã em Damasco em 1º de abril, que Teerã atribuiu ao Estado hebreu.

Antes do ataque iraniano, algumas companhias aéreas - como a alemã Lufthansa - suspenderam os voos para o Irã. Outras empresas decidiram não sobrevoar o território do país.

Vários países do Oriente Médio, incluindo Israel, Iraque, Líbano e Jordânia, fecharam o espaço aéreo na noite de do ataque e o reabriram no domingo.

ap/jri/feb/hgs/jvb/fp

© Agence France-Presse