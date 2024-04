Alemanha inicia debate sobre legalização do aborto no primeiro trimestre de gravidez

O governo alemão prometeu, nesta segunda-feira (15), examinar a legalização do aborto no primeiro trimestre de gravidez, após a recomendação de uma comissão nomeada pelo Executivo do país.

De acordo com a legislação vigente, o aborto é ilegal na Alemanha, mas na prática é tolerado até 12 semanas de gestação.

O parágrafo 218 do Código Penal, adotado há 153 anos, estabelece exceções para as mulheres que foram estupradas ou que correm risco de vida.