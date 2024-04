Atalanta empata com Hellas Verona (2-2) antes de receber o Liverpool

A Atalanta soma agora 51 pontos e continua a oito do Bologna (4º), a última equipe dentro dessa 'zona Champions' e que no sábado também tropeçou, empatando em casa sem gol com o Monza (11º).

Nesta segunda-feira, a Atalanta abriu boa vantagem no placar com os gols de Gianluca Scamacca (13') e do brasileiro Ederson (18'), mas o Hellas Verona (16º) buscou o empate com o sérvio Darko Lazovic (56') e do neerlandês Tijjani Noslin (60').

Na outra partida desta segunda-feira pelo Calcio, a Fiorentina (10º) empatou em 1 a 1 com o Genoa (12º).

