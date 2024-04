Biden e premiê iraquiano acordam diálogo para retirada de coalizão antijihadista

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Iraque, Mohamed Shia al-Sudani, concordaram nesta segunda-feira (15) em continuar trabalhando na retirada da coalizão anti-jihadista liderada por Washington no país.

A reunião, na Casa Branca, ocorreu em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio depois que o Irã, vizinho do Iraque, lançou no fim de semana um ataque aéreo massivo contra Israel, aliado dos Estados Unidos.

A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos foi formada em 2014 para combater o grupo Estado Islâmico (EI), ano em que os jihadistas invadiram quase um terço do território iraquiano e áreas da vizinha Síria.