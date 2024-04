Chefe do Exército israelense promete uma 'resposta' ao ataque do Irã

O chefe do Exército israelense, Herzi Halevi, prometeu nesta segunda-feira (15) uma "resposta" ao ataque sem precedentes que o Irã lançou na noite de sábado contra Israel, perante soldados em uma base militar atingida pela agressão.

Israel "responderá ao lançamento destes inúmeros mísseis, mísseis de cruzeiro e drones no território do Estado de Israel", declarou o general Halevi durante uma visita à base de Nevatim, no sul do país, segundo um comunicado divulgado pelo corpo armado.

