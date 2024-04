EUA prolonga licença que protege Citgo de credores

Os Estados Unidos prolongaram, até meados de agosto, a licença que impede que os detentores de títulos PDVSA 2020 assumam o controle de 50,1% das ações da Citgo, filial da petrolífera estatal venezuelana no país, informou o Departamento do Tesouro americano nesta segunda-feira (15).

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) do Tesouro emitiu a licença 5O que, embora "autorize certas transações" relacionadas com títulos da PDVSA com vencimento em 2020 até 13 de agosto de 2024, impede a aquisição da participação majoritária por parte dos credores que buscam cobrar dívidas do Estado venezuelano.

A licença atual expira em 16 de abril, por isso, na prática, a medida representa mais quatro meses de proteção para a Citgo.