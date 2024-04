Ex-presidente e candidato Donald Trump se senta no banco dos réus

Eram 9h30 da manhã em Nova York quando Donald Trump entrou na sala 1530 da Suprema Corte de Manhattan com um rosto tenso e sério. Pela primeira vez na história americana, um ex-presidente senta-se no banco dos réus, acompanhado pelos seus advogados, em um julgamento que poderá determinar o seu destino político.

Com um terno azul, camisa branca e gravata vermelha, e pequeno broche da bandeira americana posicionado em sua lapela, o 45º presidente dos Estados Unidos se levanta, em silêncio, quando o juiz de origem colombiana Juan Merchan declara o início do julgamento, no 15º andar do prédio art déco onde está localizado o tribunal.

Ele fixa seu olhar no magistrado, que classificou repetidamente como "corrupto" nos últimos dias em sua rede Truth Social, após este rejeitar, desde o início, o pedido do magnata para que se afastasse do caso, ignorando as solicitações da defesa do republicano.