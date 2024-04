Irã 'investiga' navio 'vinculado a Israel' apreendido no Golfo

O navio cargueiro que o Irã apreendeu neste fim de semana no Golfo, acusando-o de estar "vinculado a Israel", está "em águas territoriais iranianas" para realizar "as investigações necessárias", declarou nesta segunda-feira (15) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanani.

As autoridades iranianas não forneceram nenhuma informação desde que as forças marítimas especiais da Guarda Revolucionária, o Exército ideológico da República Islâmica, apreenderam no sábado o navio cargueiro "MSC Aries" no Estreito de Ormuz.

"O navio foi levado para águas territoriais iranianas", disse Kanani aos jornalistas, sem dar qualquer informação sobre os 25 tripulantes.