Israel determinado a prosseguir com ofensiva em Gaza após ataque iraniano

O Exército de Israel prosseguiu nesta segunda-feira (15) com as operações na Faixa de Gaza, após afirmar que o ataque iraniano do fim de semana não impedirá o país de alcançar o objetivo de eliminar o movimento islamista palestino Hamas.

"Apesar dos ataques do Irã, não perdemos de vista - nem por um momento - nossa missão essencial em Gaza, que consiste em salvar os nossos reféns que estão sob poder do Hamas", disse o porta-voz do Exército israelense, Daniel Hagari.

Segundo o Exército, os reféns sequestrados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro contra Israel estão em Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza.