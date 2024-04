Israel libertou 150 prisioneiros de Gaza, segundo autoridade que controla as passagens de fronteira

Alguns habitantes de Gaza foram detidos sem acusação e outros foram libertados pouco depois da sua detenção.

"É claro que estes prisioneiros sofreram maus-tratos graves, porque alguns deles foram levados para o hospital Abu Yusef al Najjar para serem tratados lá", disse Hisham Adwan, porta-voz da autoridade que controla as passagens fronteiriças em Gaza.

O Exército israelense não comentou a libertação destes detidos, mas afirmou que era "absolutamente proibido" maltratar prisioneiros.

O grupo de prisioneiros libertado nesta segunda-feira foi transferido para Gaza através da passagem de Kerem Shalom, no sul, indicaram a autoridade responsável pelas travessias e um jornalista da AFP.

Quando chegaram ao território palestino, foram tratados no hospital de Rafah, no sul, indicaram as mesmas fontes.

Um dos prisioneiros libertados alegou que ele e um amigo haviam sido espancados e torturados durante a sua detenção.