Latinos, Homens de Preto e estrelas: o primeiro fim de semana do Coachella 2024

- Estrelas -

Rumores apontavam uma participação especial de Taylor Swift na apresentação de algum de seus amigos presentes na setlist do festival - Lana Del Rey, Ice Spice ou seu produtor, Jack Antonoff.

No entanto, a cantora americana marcou presença como espectadora e assistiu do backstage à banda de rock Bleachers - cujo líder é Antonoff - e a rapper Ice Spice, na seção VIP.

Embora Swift estivesse entre os assuntos mais comentados do fim de semana, ela não foi a única estrela que apareceu de surpresa no Coachella.

Billie Eilish, que se apresentou como convidada no show de Lana Del Rey na sexta-feira, foi vista no dia seguinte no show de Tyler, The Creator, e também se apresentou no palco Do Lab do festival, estreando três novas músicas de seu próximo álbum, "Hit Me Hard And Soft".

A banda No Doubt convidou a artista Olivia Rodrigo para cantar, e artistas como Ke$ha e Katy Perry fizeram aparições especiais em outros shows.