Não haverá 'modelo único' superior na IA, afirma diretor da Amazon

"Talvez outros provedores (da nuvem) não tenham uma grande seleção de modelos", brincou o executivo.

No Vale do Silício, a inteligência artificial generativa - que inclui a produção de texto, imagens, linhas de código e sons com uma simples solicitação em linguagem coloquial - é considerada pronta para revolucionar a maneira como as pessoas trabalham.

Especificamente, as empresas de serviços em nuvem, que armazenam os dados de organizações de todos os tamanhos, comercializam serviços de IA e agora hospedam os modelos necessários para essa nova tecnologia.

A Amazon, pioneira na nuvem e nas vendas online, domina a computação remota. No final de 2023, a AWS tinha 31% do mercado, de acordo com a Stocklytics.

- "Continuar como líderes" -

Atrás da multinacional americana, estão a Microsoft (24%, com o Azure) e o Google Cloud (11%), que estão ganhando terreno.