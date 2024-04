Nove pessoas, incluindo jornalista, são mortas na fronteira Colômbia-Venezuela

Nove pessoas foram assassinadas no fim de semana na fronteira da Colômbia com a Venezuela, incluindo um jornalista que denunciava atos de corrupção, informou uma fonte da polícia à AFP neste segunda-feira (15).

Organizações sociais convocaram um ato na cidade de Cúcuta, norte do país, à noite, para protestar com velas e camisetas brancas contra "a violência descontrolada".

No domingo, o presidente Gustavo Petro ordenou uma "profunda investigação" para descobrir os autores do homicídio do comunicador Jaime Vásquez.