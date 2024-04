Oposição busca candidatura única na Venezuela

Os partidos exigem, agora, negociações entre María Corina Machado e Manuel Rosales para definir um candidato único. Uma guerra de comunicados toma conta das redes sociais.

"Essas questões de tramitação interna, quando levadas à opinião pública, em vez de transmitirem segurança, transmitem preocupação", criticou o secretário-geral da PUD, Omar Barboza, no canal NTN24. Já María Corina permaneceu em silêncio, enquanto o partido de Rosales disse ontem que o líder não recebeu nenhum convite formal.

María Corina Machado venceu no ano passado as primárias da coalizão opositora e recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça (TSJ) em um mecanismo acordado em negociações entre o governo e a oposição para rever as inabilitações, mas a sanção foi ratificada.

No mês passado, apelou a um prazo adicional para a substituição de candidaturas até 18 de julho, insistindo em Corina Yoris, mas, nesse caso, as mudanças não se refletiriam nas cédulas eleitorais, o que poderia confundir os eleitores.

