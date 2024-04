Os maiores patrimônios de Gaza salvos por 'ironia da história'

- Saque estatal? -

"Blakhiya [a antiga cidade grega de Antedon] foi bombardeada diretamente. Há um buraco enorme", descreveu Fadel, acrescentando que uma parte do local "que não havíamos começado a escavar" foi atingida pelo ataque. Este ponto está localizado perto da sede do Hamas.

Na antiga cidade de Gaza, "o palácio Al Basha ficou completamente destruído. Houve bombardeios e depois chegaram as escavadeiras", disse ele. Havia "centenas de objetos antigos e sarcófagos magníficos" no local, adicionou, antes de compartilhar fotos dos danos.

O palácio, feito de pedra ocre, começou a ser construído no século XIII e era conhecido pelos palestinos por ter abrigado Napoleão Bonaparte no final de sua desastrosa campanha egípcia em 1799. O quarto onde o imperador francês supostamente dormia estava repleto de objetos bizantinos.

"Nossas melhores descobertas foram expostas em Al Basha", disse à AFP Jean-Baptiste Humbert, da Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém (EBAF). Mas, no momento, pouco se sabe sobre o que aconteceu ou se "alguém havia removido os objetos antes do prédio explodir", indaga Humbert.

As preocupações aumentaram ainda mais quando o diretor de Antiguidades Israelenses, Eli Escusido, publicou um vídeo no Instagram de soldados israelenses cercados por vasos e cerâmica antiga no armazém da EBAF na Cidade de Gaza. Muito do que foi descoberto no território palestino foi guardado no museu Al Basha ou naquele armazém.