Segurança dos atletas em Paris é 'prioridade número 1' do Comitê Olímpico dos EUA

A segurança dos atletas é a "prioridade número 1" do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, asseguraram nesta segunda-feira (15) seus dirigentes, ao indicarem que "não os surpreendeu" o anúncio do presidente da França sobre uma possível mudança de sede da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris.

"Todo líder tem sempre um plano A, B e C, pelo menos em um lugar de sua cabeça. Não me surpreendeu", disse Sarah Hirshland, presidente do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, em uma coletiva de imprensa com a qual iniciou um encontro de três dias com os veículos de comunicação em Nova York.

Em uma entrevista concedida nesta segunda-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, mostrou-se otimista ante a possibilidade de que a ambiciosa cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris (26 de julho - 11 de agosto) ocorra no Sena, ao mesmo tempo que mencionou pela primeira vez os planos B (no Trocadero) e C (no Stade de France) em caso de ameaça terrorista.