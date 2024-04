Três dias de chuvas fortes deixam pelo menos 41 mortos no Paquistão

As fortes chuvas no Paquistão deixaram, desde sexta-feira (12), pelo menos 41 pessoas mortas, 28 atingidas por raios, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (15) pelas autoridades do país - um dos mais ameaçados do mundo pelos fenômenos meteorológicos extremos.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA, na sigla em inglês) alertou para possíveis deslizamentos de terra e inundações repentinas. Os serviços meteorológicos, por sua vez, preveem mais dias de chuvas intensas na maioria das províncias paquistanesas.

A província do Punjab, a maior e mais populosa do país, sofreu a maior perda de vidas humanas, segundo o departamento provincial da NDMA.