Tropas israelenses apreendem material em assentamento de colono assassinado na Cisjordânia

O Exército israelense apreendeu, nesta segunda-feira (15), material na fazenda ilegal em que vivia um adolescente israelense assassinado no sábado na Cisjordânia ocupada. A morte do rapaz provocou represálias por parte de colonos.

"No dia seguinte ao funeral de Binyamin Achimeir, forças da polícia e do Exército confiscaram equipamentos no assentamento de Malachei HaShalom", afirmou à AFP Eliha Yered, porta-voz do posto avançado de colonos.

Esses postos, formados por estruturas frequentemente precárias, são ilegais, segundo a legislação israelense.