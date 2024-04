Donald Trump afirmou ter um "problema real" com o juiz de instrução do histórico processo que enfrenta em Nova York, iniciado nesta segunda-feira (15) e que ele denuncia como uma "caça às bruxas".

"Não teremos um julgamento justo", disse Trump do lado de fora do tribunal em Manhattan após o primeiro dia de seleção do júri. "Temos um verdadeiro problema com este juiz", acrescentou.

