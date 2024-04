Tsitsipas retorna ao Top-10 da ATP após título em Monte Carlo

Campeão do Masters 1000 de Monte Carlo no domingo, o grego Stefanos Tsitsipas retornou nesta segunda-feira ao Top-10 do ranking ATP, ao assumir a sétima posição da classificação, atrás do tenista que derrotou na decisão de domingo, o norueguês Casper Ruud.

O grego, de 25 anos, que conquistou seu terceiro Masters 1000 de Monte Carlo em quatro anos (2021 e 2022), subiu cinco posições no ranking.

Ruud, derrotado por 6-1 e 6-4 na decisão de domingo também ganhou quatro posições e agora é o número seis da ATP.