Ucrânia questiona falta de apoio ocidental

A Ucrânia questiona as razões da relutância de seus aliados para ajudá-la mais do ponto de vista militar frente à Rússia, após o ataque aéreo iraniano contra Israel, bloqueado com sucesso graças à ajuda ocidental.

Bombardeado diariamente por seu vizinho russo, a Ucrânia é cenário há dois anos do pior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que matou dezenas de milhares de pessoas.

À medida que se esgota a ajuda ocidental, por causa das divisões políticas no Congresso americano, entre outras razões, a situação na frente de batalha se degrada para a Ucrânia.