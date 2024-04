Wall Street fecha em queda tendo como pano de fundo as tensões geopolíticas

Além disso, "circula a ideia de que o mercado está pronto para se contrair", segundo O'Hare. "Não é uma correção, está mais para uma consolidação, uma retração ordenada", afirmou.

Entre os valores do dia, as gigantes da tecnologia foram as mais afetadas por este estímulo às vendas. Meta (-2,28%), Broadcom (-2,48%) e Nvidia (-2,48%) tiveram perdas claras.

A Tesla derrapou (-5,59%) depois que vários veículos citaram um e-mail interno enviado por seu fundador, Elon Musk, aos funcionários da empresa, anunciando-lhes a demissão de mais de 10% dos funcionários - mais de 14.000 pessoas. O grupo atravessa um período difícil devido à concorrência de fabricantes chineses com veículos de preços baixos.

No dia do início do primeiro julgamento criminal contra o ex-presidente Donald Trump (2017-2021), sua empresa, a Trump Media and Technology Group (TMTG), continuou registrando queda, 18,35% desta vez. As ações da companhia perderam cerca de 60% desde seu valor máximo, registrado em 26 de março.

