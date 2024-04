Biden volta a suas raízes e se distancia de Trump, réu em Nova York

O evento desta terça em sua cidade natal coincide com as pesquisas que mostram o mandatário alcançando Trump em intenção de voto, após meses comendo poeira do republicano.

Sua equipe de campanha tenta aproveitar o bom momento para conseguir uma vantagem, apoiando-se na arrecadação expressiva de fundos que conseguiu recentemente, muito acima do que o ex-presidente republicano obteve.

Trump "fala de eliminar impostos, e isso vai fazer com que eu perca o meu trabalho", disse a consultora tributária Rose Williams, de 41 anos, que votará em Biden apesar de suas preocupações em torno da pobreza e do apoio do atual governo a Israel na guerra em Gaza.

Scranton foi o primeiro destino de um giro de três dias que também levará o presidente às cidades de Pittsburgh e Filadélfia.

dk-elm/sst/mel/nn/rpr/am

