Comitê do Congresso americano acusa China de subsidiar produção de fentanil

Esse opioide sintético é responsável por milhares de mortes por overdose que são registradas nos Estados Unidos anualmente.

A comissão da Câmara de Representantes advertiu que os subsídios da China contribuíram para incentivar a venda internacional de drogas sintéticas a partir do gigante asiático.

Os membros da comissão alertam em suas conclusões que os serviços de segurança chineses notificavam os alvos das investigações americanas quando recebiam pedidos de ajuda.

Nos últimos meses, os Estados Unidos impuseram sanções às redes que se beneficiam do tráfico de fentanil, e, no início do ano, retomou as conversas com a China para frear a produção de ingredientes necessários para fabricar a droga.

