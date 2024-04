Conservadores croatas lideram eleições no Parlamento, segundo pesquisas

Os conservadores, no poder desde 2016 na Croácia, lideram os resultados das eleições legislativas realizadas nesta quarta-feira (17), embora não possuam assentos suficientes para governar sozinhos, de acordo com uma pesquisa de boca de urna.

De acordo com esta estimativa, o partido União Democrática Croata (HDZ), do primeiro-ministro Andrej Plenkovic, um nacionalista de direita que busca se manter no cargo, obteria 58 dos 151 assentos no Parlamento.

Já o Partido Social-democrata (SDP) do presidente Zoran Milanovic, um populista de esquerda, teria reunido 44 assentos, à frente dos 13 da direita nacionalista do partido Homeland e os 11 da formação de esquerda ambientalista.