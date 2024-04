Dez anos desde o naufrágio da balsa 'Sewol' na Coreia do Sul

A Coreia do Sul relembra, nesta terça-feira (16), o 10º aniversário do naufrágio de uma balsa sobrecarregada, uma tragédia na qual morreram centenas de estudantes do ensino médio.

Em 16 de abril de 2016, a balsa "Sewol", que fazia uma rota entre o porto de Incheon, perto de Seul, e a ilha de Jeju, no sul, virou.

Todas as 304 pessoas a bordo morreram, incluindo 250 estudantes do ensino médio que obedeceram às ordens de permanecer em suas cabines.