Esposa de Assange denuncia resposta americana aos pedidos de garantia britânicos

Em um comunicado, Stella Assange afirmou que os Estados Unidos ofereceram uma "não garantia" sobre a possibilidade de o australiano de 52 anos invocar em sua defesa a primeira emenda da Constituição americana, sobre a liberdade de expressão, e uma "garantia padrão" em relação a uma hipotética condenação à morte.

Segundo a esposa de Assange, os Estados Unidos alegam que seu marido não pode invocar a primeira emenda por não ter a nacionalidade americana.

Ela acrescentou que os Estados Unidos "se limitam a uma formulação cínica e pouco clara que afirma que Julian pode 'tentar invocar' a primeira emenda se for extraditado".

"A nota diplomática não faz nada para aliviar a extrema consternação de nossa família em relação ao seu futuro, com a perspectiva sombria de que passe o resto de sua vida em regime de isolamento em uma prisão americana por publicações jornalísticas que receberam prêmios", lamentou Stella Assange.

Sua reação contrasta com a que seguiu o anúncio do exame por parte dos Estados Unidos de uma solicitação apresentada pela Austrália para que retirassem as acusações contra o fundador do WikiLeaks.

Na quarta-feira, o presidente americano, Joe Biden, disse em uma entrevista que Washington estava examinando um pedido australiano para que se abandonasse as acusações contra Assange, originário desse país.