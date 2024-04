EUA solicita painel do T-MEC por 'disputa trabalhista' em call center no México

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (16), que solicitaram o segundo painel de resolução de litígios no âmbito do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) por uma "disputa trabalhista" em um call center no México.

Em janeiro, os Estados Unidos pediram ao governo mexicano que analisasse se o direito à liberdade de associação e de negociação coletiva é negado aos trabalhadores do call center "Atento Servicios" na cidade de Pachuca de Soto, em Hidalgo (centro-leste).

Os dois países resolveram "violações dos direitos trabalhistas" em 17 ocasiões, informou o Gabinete da Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) em um comunicado.