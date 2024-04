'Fiquem atentos', diz EUA sobre reativação de sanções à Venezuela

Os Estados Unidos "deixaram muito claro" para o governo venezuelano que reativarão as sanções ao petróleo e gás que suspenderam parcialmente se o país sul-americano descumprir o roteiro eleitoral acordado com a oposição, afirmou um porta-voz do Departamento de Estado nesta terça-feira (16).

Washington suspendeu as sanções ao setor energético e ao ouro venezuelanos em outubro de 2023, depois que governo e oposição alcançaram o chamado Acordo de Barbados, um roteiro para a realização de eleições.

O governo do presidente americano, Joe Biden, já deixou expirar a licença sobre o ouro depois que o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela manteve a inabilitação política da opositora María Corina Machado, a principal adversária do mandatário venezuelano Nicolás Maduro.