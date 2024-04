Naufrágio no norte da Índia deixa quatro mortos e 19 desaparecidos

Ao menos 26 pessoas estavam na embarcação no momento do acidente, afirmou uma fonte do governo local que pediu anonimato.

O nível do rio subiu após vários dias de chuva no vale da Caxemira, no Himalaia.

Testemunhas afirmaram que a força do rio provocou o rompimento de uma corda utilizada para guiar o barco, que não tinha motor.

Na região, muitos trabalhadores e estudantes utilizam botes para atravessar o rio durante a manhã e evitar o tráfego intenso nas rodovias.

pzb/gle/tym/mas-avl/meb/fp

© Agence France-Presse