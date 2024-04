Novas evacuações em regiões russas da Sibéria ocidental por causa das enchentes

Os moradores da cidade de Ichim, com 67 mil habitantes, receberam na manhã desta terça mensagens de SMS pedindo que eles deixassem suas casas. Foram criados abrigos provisórios para receber os atingidos.

Em Kurgan, a chuva agravou ainda mais a situação e o nível do rio Tobol chegou a 752 cm ao meio-dia. Vinte e uma localidades receberam a ordem de retirada, de acordo com a administração local.

Na cidade de Ketovo, 13 km ao sul da cidade de Kurgan, o nível da água chegou aos 10 metros, disse o governador da região de Kurgan, Vadim Choumkov.

O ministro russo de Situações de Emergência, Alexandre Kourenkov, e o prefeito Choumkov sobrevoaram as regiões atingidas de helicóptero, informou o Ministério.

No Cazaquistão, que também está sofrendo inundações, as autoridades disseram na semana passada que mais de 100.000 pessoas tiveram que ser retiradas.

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, reuniu-se com os atingidos no norte do país nesta terça-feira, de acordo com imagens divulgadas por sua assessoria de imprensa.