Número de mortos em deslizamento de terra sobe para 20 na Indonésia

O balanço final de um deslizamento de terra que aconteceu no sábado no centro da Indonésia é de 20 mortos, anunciaram as autoridades, que concluíram as operações de busca.

O deslizamento aconteceu na tarde de sábado em Tana Toraja, na província de Sulawesi do Sul.

As equipes de emergência encontraram na segunda-feira os corpos dos últimos dois desaparecidos, um menino de três anos e sua mãe de 43, informaram as autoridades.