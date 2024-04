Para chanceler argentina, Mercosul deve se abrir a 'acordos com outros países'

A chanceler mencionou o acordo concluído do bloco com Singapura, o negociado com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), um encaminhado com os Emirados Árabes Unidos, e outros no futuro com o Vietnã e a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Brasil e Argentina, fundadores do Mercosul, que também inclui Uruguai e Paraguai, trabalham para atualizar o bloco, criado há 32 anos, disse Mondino.

No entanto, ela reconheceu as diferenças nos prazos dos sócios para avançar em novos acordos.

Com a China, segunda economia mundial, "o Uruguai, que é uma economia pequena, não teria que ceder muito", uma posição próxima à do Paraguai, explicou.

Montevidéu fez forte pressão para avançar nas negociações e até iniciou diálogos bilaterais, o que provocou tensões dentro do bloco.

O Brasil, por sua vez, teria mais a perder e, portanto, buscaria avançar "mais pausadamente" para avaliar as vantagens reais. Assim como a Argentina, o Brasil tem "indústrias maiores e quer cuidar da produção local", assinalou Mondino.