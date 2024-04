Pavilhão de Israel na Bienal de Veneza ficará fechado até libertação de reféns

O pavilhão de Israel na 60ª Bienal de arte de Veneza ficará fechado até a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas e que se alcance um cessar-fogo na Faixa de Gaza, anunciaram nesta terça-feira (16) a artista em exposição e os curadores.

"A artista e os curadores do pavilhão israelense abrirão a exposição quando um acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns" for fechado, anunciou o site da exposição israelense na bienal de arte, que será inaugurada no próximo sábado.

A artista e os curadores "optam por uma posição de solidariedade às famílias dos reféns e à grande comunidade israelense que pede mudança", explicaram.