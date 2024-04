Prefeita de Amsterdã defende regular drogas pesadas para combater narcotráfico

"Então, não é ridículo que deixemos o tráfico de drogas nas mãos dos criminosos e que não tentemos encontrar um modelo de mercado civilizado?", pergunta Femke Halsema.

- Discussão moral -

Este posicionamento é criticado especialmente pelo prefeito da cidade belga da Antuérpia, Bart de Wever, "grande partidário da guerra contra as drogas", diz Halsema.

Esta cidade portuária se tornou nos últimos anos a principal porta de entrada da cocaína na Europa.

As autoridades de outra cidade importante para o tráfico, Roterdã, atacam outro aspecto da cadeia e lançaram no ano passado uma campanha que tem como alvo os usuários, após indicarem que cada "linha" ou "comprimido" apoia as redes criminosas.

"Os consumidores são criminosos? Não acredito nisso", e criminalizá-los não surtiu os efeitos esperados do outro lado do Atlântico, onde as prisões estão lotadas e os efeitos para a saúde continuam desastrosos, segundo Halsema.