Queda da inflação nos EUA vai levar mais tempo do que o esperado (Fed)

Reduzir a inflação será uma batalha mais longa do que o esperado, disse nesta terça-feira (16) o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, baixando as chances de queda dos juros.

O banco central americano mantém os juros em 5,25%-5,50%, a taxa mais elevada em mais de duas décadas, para conter a alta dos preços. Uma taxa alta significa um crédito mais caro, o que desestimula o consumo e o investimento e reduz a pressão sobre os preços.

O objetivo do Fed é uma inflação de 2% ao ano, mas o ritmo do aumento dos preços cresceu e, com esses dados, dilui-se a possibilidade de um corte dos juros, tão aguardado pelos mercados.