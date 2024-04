Real Madrid tenta vaga nas semifinais da Champions na fortaleza do City

A classificação também seria um verdadeiro impulso para o moral antes do complicado clássico do campeonato espanhol de domingo contra o Barcelona, no qual o Real Madrid pode desferir um golpe quase definitivo no Campeonato Espanhol.

- City terá volta de jogadores -

Mas não será nada fácil contra o atual vencedor da Liga dos Campeões, que confia no apoio do seu estádio para seguir em frente.

"Amanhã precisamos ter a energia necessária e nossa torcida nos ajudará a fazer isso", disse o técnico do City, Pep Guardiola, nesta terça-feira.

Assim como o seu homólogo merengue, Guardiola poupou alguns dos seus principais jogadores no campeonato inglês no fim de semana, o que não o impediu de impor uma goleada de 5 a 1 contra o Luton, que deixou a equipe na liderança da Premier League.

Kevin de Bruyne, desfalque de última hora em Madri devido a uma indisposição, estará apto para jogar nesta quarta-feira, e Guardiola deverá também contar com Kyle Walker e Aké, recuperados de lesões.