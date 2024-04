Romário voltará aos gramados pelo America aos 58 anos

O pai, torcedor fanático do 'Mecão', sonhava em vê-lo defender o clube, algo que não aconteceu nos melhores momentos da brilhante carreira do 'Baixinho'.

No America, Romário terá a companhia do filho, o atacante Romarinho, contratado em março, e do atacante André Felipe, ex-companheiro de Neymar no Santos e com passagens pelo Dínamo de Kiev, Bordeaux e Sporting de Lisboa, entre outros.

Fundado em 1904 e vencedor de sete Campeonatos Cariocas da primeira divisão, o America passa por uma dura crise econômica.

Como presidente, Romário tem a missão de sanear as finanças e conseguir que a equipe dispute uma competição nacional em 2025.

