Wall Street fecha com tendências mistas após declarações do presidente do Fed

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (16) após declarações cautelosas do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) sobre as taxas de juros.

O Dow Jones ganhou 0,17%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,12% e o S&P 500 perdeu 0,21%.

Baixar a inflação será uma batalha mais longa do que o esperado, admitiu o presidente do Fed, Jerome Powell, reduzindo assim as chances de um próximo corte nas taxas de juros nos Estados Unidos.