Atacar Rafah ou punir o Irã? Israel enfrenta duas frentes ao mesmo tempo

"Israel não será capaz de lançar uma ofensiva em Rafah e uma resposta contra o Irã ao mesmo tempo", considera Michael Horowitz, diretor do gabinete de segurança de Le Beck. "Haverá uma sequência e uma decisão a ser tomada", garante à AFP.

Pouco foi vazado dos gabinetes de guerra que têm ocorrido desde domingo em Tel Aviv, porque há divisão entre os falcões da extrema direita que defendem a imposição de punições exemplares ao Irã e o ataque a Rafah, e os ministros mais cautelosos.

Israel não teme a priori um novo ataque direto iraniano e pode permitir-se reservar algum tempo para estudar as opções que não só não "provoquem uma escalada", mas que facilitem "deter a crise", enfatiza John Erath, diretor de pesquisa do Centro de Controle de Armas e Não Proliferação.

O Irã afirma que as contas com o seu inimigo jurado foram acertadas de forma provisória após o seu ataque, que foi uma resposta ao bombardeio do seu consulado em Damasco, em 1º de abril, no qual sete membros da Guarda Revolucionária morreram.

Israel agirá "no momento, local e maneira que determinarmos", alertou o porta-voz do Exército, Daniel Hagari, na segunda-feira.

- O ataque iraniano mudou a situação para Rafah? -

A imprensa israelense, citando fontes de segurança, acredita saber que a ofensiva contra Rafah deveria começar esta semana, embora os planos do Exército, que não informou sobre o assunto, tenham sido impactados pelo ataque iraniano.